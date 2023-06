Tou Vang, Western Piedmont Community College’s Dean of Student Services, has released the spring 2023 president’s list of 389 students and dean’s list of 195 students.

Students who enroll in at least six semester hours credit on which grade points may be computed and who attain a grade point average of 3.8 to 4.0 are placed on the president’s list.

WPCC commends these students for their academic achievements.

“These lists of students are a distinct indication of the academic excellence of Western Piedmont,” Vang said. “Our students respond to the challenge presented by rigorous academic programs.”

President’s List

These students achieved a 3.8 to 4.0 grade point average for the spring 2023 semester:

ARDEN

Morgan Burroughs, Joelle Gali, Gabrielle Weller,

BREVARD

Ericka Hogsed.

BURNSVILLE

Katie Arrowood.

CANDLER

Tracy Smith.

CASAR

Hannah Kerstetter, Noah Kerstetter.

CHERRYVILLE

Elizabeth Williams.

CLAREMONT

Jill Hallstrom.

CONNELLY SPRINGS

Daniel Arguelles-Rojas, Larkin Bowman, Brittany Carden-Pennell, Eli Carico, Caleb Childres, Chloe Cook, Jonathan Crisp, Sydnie Demiter, Kathryn Golden, Katherine Greene, Gracie Hall, Tatianna Huaman, Shirley Huffman, Kong Lor, Arin Mace, Abigail Moulton, Sarah Mull, Conner Newton, Olivia Odom, Joselyn Olvera-Salgado, Dorian Palmer, Shikha Patel, Samuel Pedersen, Joseph Pizzelanti, Selina Rice, Kennedy Saine, Makenzi Salmons, Allie Shook, Elisha Shuping, Geneva Smith, Mackenzie Sparks, Luke Stafford, Riley Stilwell, Schaffer Strong, Kassie Turner, Jessica Wacaster, Addison White, Paxton White, John Zimmerman.

CONOVER

Brittany Stone.

DENVER

Madison Phillips.

DREXEL

Andrew Albright, Trinity Bennett, Karson Bollinger, Ada Jose Caballero, Isabela Jose Caballero, Morgan Kizer, Carmen Morales, Lanie Shuping, Carrie Ward.

EAST BEND

Connie Doss.

GRANITE FALLS

Adam Hughes, Miranda Lockee, Casey Smith, Charles Wilson.

HICKORY

Benjamin Childres, Meagan Deaton, Lacey Duff, Rylee Giles, Kaytlin Hall, Angelica Hamby, Catarina Hang, Leelynn Hollifield, Hailey Lail, Kamiah Lawing, David Longinos, Isaac Moore, Vivian Moya, Christopher Munger, Josiah Palermo, Tanner Powell, Lainey Proffitt, Caroline Pruitt, Nathan Ray, Randy Vue, Macie Whitener, Joseph Williams, Lillian Woods.

HIGH POINT

Jefferson Ellis.

HILDEBRAN

Crystal Gilbert, William Weidner, CiaSiab Xiong, Alyssa Yang.

HUDSON

Nicholas Hudson.

HUNTERSVILLE

Karen Bernall.

ICARD

Carson Childers.

LAWNDALE

Sara Conner.

LENOIR

Jessica Albanil Rangel, Clayton Bolick, Melissa Cardona Zecena, Rachel Gaskins, Dawton Greer, Katy Gunnells, Emma Harwell, Allison Hicks, Jessica Holland, Grace Huffman, Mariana Juarez Ceron, Crystal Pegg, Brittany Simes-Mccloud, Melissa Wells.

LINCOLNTON

Holly Press.

MARION

Lydia Bradley, Derrick Davis, Brooklyn Helms, Matthew Lee, Jessica Magallan, Hadassah Poteat, Jimmy Vang, Evelyn Webster, Sylvia Webster, Whitney Westall, Tyler Wilson.

MORGANTON

Elizabeth Adams, Benita Adkins, Johnny Adorno, Lindy Ailon Rodriguez, Kathy Alanis, Miranda Alvarado Gamborino, Colby Anderson, Piper Atkins, Cianna Bailey, Karissa Bailey, Brianna Baker, Rana Ballard, Madison Banner, Lillian Barnes, Irish Batulan, Brett Bedard, Charles Bennett, Sandra Bennett, Riley Berry, Ryleigh Blake, Alex Bock, Antonio Bonilla, Tabatha Bowman, Ella Brackett, Katherine Bristow, Blake Brown, Chasity Brown, Lucas Brown, Joseph Browning, Jeffrey Buchanan, Brayson Buff, Kelsey Buff, Noah Byers, Kristan Campos Cornejo, Hayley Caraway, Elias Cardona-Lopez, Caroline Carson, Timothy Carswell, Francy Castro Mendez, Melody Castro Mora, Isaac Cedeno, Aaron Chipman, Kelly Chun-Morales, Caroline Clark, Kelbony Clark, Kyle Clark, Cheryl Connelly, Marlee Cooper, Jaszmine Corpening, Samuel Cowan, Kala Culp, Killian Daley, Ethan Daves, Cadence Davis, Sydney Davis, Kandis Deaton, Jesse Dennis, Heather Denton, Shanna Derrick, David Devine, Elizabeth DuVall, William Edmisten, Kimberly Edwards, Makenna Edwards, Amanda Elder, Erin Eller, Jason Ellis, Caroline Epley, Christina Fasci, Ashley Foster, Isaac Franklin, Joseph Franklin, Natalie Franklin, Christopher Gagnon, Alyson Galetta, Logan Gardner, Sara Garner, Jania Gilbert, Priya Ginalski, Heather Gordon, Amanda Grady, William Grady, Izora Gragg, Madyson Grainger, Cameron Greene, Juanita Greene, Khaylen Greene, Leah Haithcock, Yee Hang, Dylan Hannah, Samantha Harkey, Tracea Harrell, Erica Hawkins, Kiera Hawkins, Laniacin Hemphill, Mason Hennessee, Heaven Henning, Aubrey Hensley, Sierra Henson, John Hightower, Tristan Hines, Edgar Huaracha, Marabeth Huffman, Rhonda Huffman, Aaliyha Jones, Karly Jones, Lisa Jones, Mary Jones, Callie Keffer, Ashley Keller, Eliza Kilbo, Joshua Kincaid, Dorian Kirschner, Nathan Krohn, Lisa Lail, Bailey Lambert, Ashleigh Lane, Bryson Lee, Mikhayla Lingafelt, Mariela Lopez-Mateo, Katelyn Lowman, Aden Lunsford, Daniel Macias, Christopher Markey, Bethany Marler, Samantha Mayfield, Tanner Maynard, Statlee McGee, Jessica McMahan, Gavin McNaughton, Caroline McRacken, Esmeralda Mejia Tecum, Aterea Melvin, Gerson Mendoza-Hipolito, Anthony Michaux, Evangelyne Mims, Monica Mooney, Ryan Mooney, Patricia Morrison, Sue Moua, Emma Myers, Christopher O'Laughlin, Coltyn O'Meara, Se in Park, Pedro Pascual, Om Patel, Kayla Pendley, Emma Penland, Wakefield Perry, David Platero, Calista Poarch, Larry Poole, Blase Powell, Kelsey Powell, Madison Powell, Mason Pratt, Elijah Price, Elijah Pritchard, Zaydin Pritchard, James Radford, Ingrid Raymundo Vicente, Allison Redwine, Adbigail Reyes-Calderon, Anahy Reyes-Calderon, Kathryn Riebel, Alonzo Rodriguez-Lopez, Ethan Saxton, Caleb Scronce, Kirstin Shaker, Lesbia Shay, Dana Sherrod, Hannah Shores, Emma Shorthouse, Rebecca Sigmon, Blaze Smith, Morgan Smith, Nikki Soto, Kayla Stiles, Ella Styles, Jarrod Szakacs, Madison Thao, Ciaira Thompson, Jolene Townsend, Melissa Trivette,

Eric Van Orden, Christy Vang, Andrew Vasile, Erica Vicente-Rodriguez, Hoang Vu, Nouchee Vue, Amy Walton, Gregory Ward, Destiny White, Erin White, Faith White, Kaelyn Whitener, Tessa Wible, Adele Wieber, Fletcher Woodel, Aleea Wortman, Brody Wright, Tiffany Xiong, Lucy Yelton, Jessica Younger.

NEBO

Michael Candia, Brady Chamberlain, Diamond Clontz, Savannah Henline, Samantha Lister, Joana Ortiz Amable, Megan Phillips, Emily Roberts, Brooklyn Wakefield, Balarama Warner.

OLD FORT

Jamie Hite.

RUTHERFORD COLLEGE

Ella Abernathy, Jenna Abernathy, Aidan Camanguian, Sharon Kehoe, Don Nathan San Juan.

RUTHERFORDTON

Holly Von Briel, Jody Zito.

SALISBURY

Brittany Poole.

SHERRILL’S FORD

Susan Niles Redwine.

SPRUCE PINE

Hudson Boone.

STATESVILLE

Anne Meluch.

TAYLORSVILLE

Malachi Albertino.

VALDESE

Stephanie Abee, Addison Aldridge, Kinley Attaway, Anna Benfield, Karrigan Bennett, Ambria Blalock, Beth Brophy, Andrew Carrick, Hollan Cline, Jacqueline Derreberry, Jason Duncan, Linda Fafard, Karolyn Francisco, Katie Hamm, Keona Hang, Hannah Harris, Zachary Heile, William Helton, Emily Hester, Dallas McCall, Logan Peters, Zachary Poteet, Reagan Pryor, Emma Sams, Ashley Say Puac, Clarence Seaton, Sebastian Tenorio-Passmore, Kimberly Toole, Justin Vang, Mikey Vang, Mishel Velasquez-Soto, Reid Walker, Emma Rose Whisnant, Carrie Woodard, Sarah Yancey, Hannah Yount.

VALE

Holly Cox.

YADKINVILLE

Deborah Brown.

NORTH SAINT PAUL, Minn.

Jixing Her.