Tou Vang, Western Piedmont Community College’s Dean of Student Services, has released the spring 2023 dean’s list of 195 students.

Students who enroll in at least six semester hours credit on which grade points may be computed and who attain a grade point average of 3.5 to 3.79, is placed on the dean’s list.

WPCC commends these students for their academic achievements.

“These lists of students are a distinct indication of the academic excellence of Western Piedmont,” Vang said. “Our students respond to the challenge presented by rigorous academic programs.”

Dean’s list

These students achieved a 3.50 to 3.79 grade point average for the Spring 2023 Semester:

CANDLER

Megan Jordan.

CASAR

Megan Dubesko.

CLAREMONT

Terri Freeman.

CONNELLY SPRINGS

Ryan Buff, Nathan Clark, Claire Cook, Eli Davis, Faith Delp, Hope Fallon, Carolina Garcia-Suarez, Charles Helton, Shelby Huffman, Annie Icard, Yates Jensen, Dalton Kistler, Alston Lowman, Lacey Lowman, Gracie Park, Benjamin Prince, Sarah Ross, Joshua Shook, Hannah Smith, Daisy Vang, Ruth Wicker.

CONOVER

Laura Marx.

DREXEL

Jannelly Guzman-Padilla, Luz Hernandez Hernandez, Yanet Jose Caballero.

FOREST CITY

Megan Ford.

GRANITE FALLS

Alyson Mosteller.

HENDERSONVILLE

Matthew Crowell, Robert Davis.

HICKORY

Kiana Aleman, Genesis Becerra Robles, Morgan Borszich, Lorie Erwood, Alexis Morgan, Taylar Pierce, Danny Ramirez Castaneda, Jackson Spencer, Rachel Stephens, Megan Tunstill, Erick Villanueva, Jessica Wallace.

HILDEBRAN

Joshua Thomas.

ICARD

Marco Benitez Aguilar.

LAWNDALE

Kayla McNeilly.

LENOIR

Anna Gragg, Vernon Greene.

MAIDEN

Natalie Bolin.

MARION

Madison Ellington, David Hensley, Robert Hensley, Levi Lawing, Isaiah McSwain, Valerie Moore, Patricia Morales, Laura Pittman, Kirah Rinnert, Trey Vaughn.

MORGANTON

Kennedy Abernathy, Reese Abernathy, Jade Adams, Kimberly Agustin Godoy, Sarah Armentrout, Emma Barden, Destinee Bartlett, Jacob Bell, Chantel Bennett, Daniel Berrospe, Kaylen Best, Kinley Blackburn, Jaylen Bryant, David Buchanan, Savannah Burdine, Severina Campero, Alejandro Campos Cornejo, Rebecca Carson, Wilson Cates, Zebulon Causby, Kaylin Cha, Roxie Chester, Alice Cross, Kaylee Davis, Michael Day, Devon Deal, Dyson Dellinger, Olices Domingo Simon, Malika Edwards, Asher Ellis, Carlos Escalante Mendoza, Alexis Felder, Olivia Fite, Kendall Ford, Justice Foster, Charles Fowler, Gillian Freeze, Jacob Garcia, Morgan Garrison, Alex Gasper, Alia Gouge, Morgan Greene, Mahaylee Grigg, Brenda Guardian Queriapa, Gracie Guthrie, Devin Hamby, Trysten Hare, Angelann Harris, Tonya Harrison, Addisyn Hash, Emily Hensley, Nikki Her, Emerald Herman, Pang Hogg, Payton Holland, Lee Kania, Abby Koon, Clara Lane, Rebecca Laws, Michael Ledford, Savannah Leonard, Derek Lopes, Joseph Lunsford, Alexia Lyne, Fatima Marroquin Miguel, Daniel Marshall, Christopher Mayes, Makayla McLean, Jacob Mills, Addison Miracle, Bradley Moffitt, Kelly Monk, Jessie Moore, Caleb Morrissey, Kishan Patel, Elvira Pedro, Juan Pedro Virbez, Elizabeth Pettry, Xochitl Prado, Shana Pruitt, Jasmine Ramsey, Caden Rhodes, Sheyla Rodriguez Macario, Abigail Roland, Jenny Sacosky, Savannah Setterlind, Stephen Shook, Evan Skaar, Dylan Smith, Jackson Smith, Jasmine Smith, Austyn Stahl, Jessica Stephenson, Joshua Stewart, Kerrigan Stroupe, Cameron Thomas, Rebecca Toman, Timothy Truitt, Brandy Truman, Jason Vasquez-Ortiz, Fernando Velasquez, Kazong Vue, Madison Webber, Matthew Wellman, Madison Williams, Kimberly Wilson, Kaydence Xiong, Chinue Yang, Solomon Yang, Amanda Yunik, Jonathan Zavala Vazquez.

NEBO

Ashton Kentch, Alexander Laibinis, Paige Lowery.

OLD FORT

Amber Moore.

PINEOLA

Macie Johnson.

RUTHERFORD COLLEGE

Lucas Rector.

VALDESE

Kaylyn Branch, Regen Bridges, Brayden Brown, Ty Burress, Joseph Heilman, Aiden Hunt, Leonardo Lopez-Mendez, Jeanette Martinez, Sarah Qurollo, Matthew Reep, Sarah Ryan, Isaiah Ulrich, Seth Watson, Julieta Werkheiser, Makenna Williams, Tyler Xaysana, Sammy Xiong, Gracie Yarbrough.