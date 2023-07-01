Summa Cum Laude GraduatesGraduates who have earned a cumulative weighted GPA of a 4.50 or higher.
Kinley Autumn Attaway, Izora Lutz Gragg, Hailey Dawn Snodgrass, Judge Huffman Avery, Cameron Allie Greene, Kamden Nehemiah Stephens, Brianna Jade Baker, Leah Paige Haithcock, Coley Anderson-Jones Welch, Riley Nicole Berry, Marissa Gaokia Lor, Kimber Gray Wilson, Lucas Mathew Brown, Admy Palacios-Gonzalez, Georgia Anne Wood, Hayley Katherine Caraway, Kelsey Ashlyn Powell, Aleea Victoria Wortman, Makenna Elizabeth Edwards, Christina Rose Skelly.
Magna Cum Laude GraduatesGraduates who have earned a cumulative weighted GPA ranging from a 4.25 up to a 4.49.
Nicole Marie Beckmann, Heaven Leangel Henning, Hannah Michelle Shores, Joy Chen, Brooke Katelyn Johnson, Juli Marie Stewart, Joseph Eric Franklin Jr., Clara Marie Lane, Ashley Vicente-Lopez, Natalie Jewell Franklin, Melissa Anabel Lopez Mejia, Ellie Caroline Hamby, Daniel James Marshall.
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Cum Laude GraduatesGraduates who have earned a cumulative weighted GPA ranging from a 4.00 up to a 4.24.
Ryder Jace Anderson, Chesnie Skye Freeman, Shelby Madison Lail, Jessey Denese Belton, Annie Elizabeth Hensley, Bailey Hannah Lambert, Kaden Alexander Bostian, Nate Len Holland, Rachael Mae Lloyd, Alex Michael Buckner, Emberlyn Jade Holt, Savanna Dee Pinkerton, Anna Skyler Christensen, Ada Jose Caballero, Panha Ponn, Randan William Clarke, Keiven Lancing LaFevers, Virginia Mairia Richardson, Marlee Gail Cooper, Shelby Madison Lail, Erica Anahi Vicente Rodriguez, David Matthew Devine, Bailey Hannah Lambert, Faith Elizabeth Webb.
Other Candidates for GraduationLaura Haley Adams, Keyla Yanira Castro Mendez, Delaney Danielle Huffman, Jeffry Antonio Ailon-Vicente, Tanner Lee Chapman, Matthew Jeremiah Hughes, Otto Andres Francisco, Brianna Danielle Cheeks, Rachel Itzel Jantes-Ramirez, Madison Abigail Arnold, Harmony Haven Chezem, Iva Noelle Mackenna Johnson, Cicely Nalana Ball, Danielle Maria Crowder, Benjamin Curtis Johnston, Alexa Darian Bardeen, Kimberly Cruz-Gonzalez, Sheldon Gage Jordan, Obispo Batz Puac, Colten Hunter Dale, Abigail Juarez Ceron, Alaina Grace Beamish, Natalie Ann Denton, Jakob Brian Lackey, Jacob Allen Bell, William Gordon Depew, Jacob Aaron Lail, Laura Grace Beshears, Dominic Chase Evans, Donald Patrick Lawson, Savannah Louise Bishop, Emily Loren Fox, Dustin Anthony Leto, Gabriel Mayline Boone, Thomas Ervin Fox, Draven Gage Livingston, Tay Adrian Lavar Brawley, Maria Francisco Andres, Ethan Chusu Lo, Adaline Elizabeth Brittain, Gaspar Francisco Francisco, Caleb William Logan, Brandon Michael Brittain, Juan Francisco Francisco, Yanira Lopez-Lopez, Aiden Michael Bryant, Karolyn Francisco, Annabel Macias, Raegan Mariah Buchanan, Sergio Gamas Lopez, Cass Clayton Massagee, Jordan Nicole Buff, William Conner Gatlin, Mario Osvaldo Mejia Alcon, Francisco Osiel Carrera-Cruz, Chloe Ashlyn Greene, Makayla Dawn Melott, Chase Robert Carswell, Olivia Ann Greene, Josue Faviano Mendez Solis, Dawson Coleman Carswell, Emily Jeanne Hamby, Joel Andrian Mendez, Hannah McKenzie Carswell, Tyler Danielle Harding, Ava Brooke Michaels, Libby Drew Carswell, Braxton Earl Hensley, Kalib Ian Michaels, Macey Brynn Carswell, Sandra Alanis Huaracha, Martha Michelle Minton, Jovani Gregorio Castro Chavez, Roland Andrew Hudson, Sydney Elise Morgan, Dustin Hunter Mosteller, Jack Mack Powell, Brasen Reece Tallent, Arianna Paige Neaves, Evans Joseph Puac-Puac, Lehulum Tilahun, Mackenzie Jade Neaves, Jose Luis Raymundo-Vicente, Christian Cheng Vue, Arizelda Nicolas-Garcia, Jayla Michelle Rector, Eevon Vue, Ella Kathryn Norris, Joseph Stephen Reece, Nouchee Vue, Adam Christian Olsen, Nikhia Lee Reed, Braleigh Hope Wall, Cody James O’Neill, Ardlai Nasario Regino-Pinto, Zachary Caleb Ward, Donald Triston Overton, Carly Isabel Rodriguez, Cooper Grayson Webb, Janiyah Daijanay Palmer, Wade James Roper, Zachery Gantt Weller, Krysandra Lee Papatola, Stanley Mark Roten, Xaiver Samuel Malachi Williams, Pedro Gabriel Pacual, Stephen Michael Shook, Jaden Scott Willis, Shyra Lisett Pastor-Lopez, Emma Rose Shorthouse, Allie Katherine Whitherspoon, Krisha Nimeshkumar Patel, Emma Portia Grace Smith, Aislyn Capriana Wood, Dalton Neil Pearson, Sydney Renee Smith, Kairi Pachia Xiong, Skyler Daniel Finney, Phillips Trevor Huston, Smith Wantws Xiong, Reid Andrew Pons, Weston Dean Smith, Dyson Mack Young, Lainey Karoline Poteet, Kali Alyssa Sprouse.